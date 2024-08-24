Erzincan’da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Erzincan’da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Erzincan - Sivas karayolunda meydana gelen kazada TIR ile otomobil çarpıştı.
Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişinin de ağır yaralı olduğu öğrenildi.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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