Erzincan’da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Erzincan’da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 24.08.2024 - 14:34
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Erzincan - Sivas karayolunda meydana gelen kazada TIR ile otomobil çarpıştı.

Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişinin de ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.


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