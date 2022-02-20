Konya'daki otobüs kazasında ölen Büşra, Manisa'da toprağa verildi

20 Şubat 2022 Pazar, 16:26

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında, Konya- Aksaray yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya giden Metin Çetintaş (49) yönetimindeki 48 J 8149 plakalı Enko Tur'a ait tur otobüsü, yoğun sis ve yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren, Akhisarlı Büşra Nur Kaçan'ın cenazesi de otopsinin ardından defnedilmek üzere ilçeye gönderildi.

FABRİKADA ÇALIŞIYORDU

İlçedeki bir fabrikada çalışan ve arkadaşları ile tura katılan Kaçan'ın cenazesi, ailesinin oturduğu Akhisar ilçesine getirildi. Söğütlü Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Kaçan'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Kaçan'ın cenazesi, Topluca Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde Büşra Nur Kaçan'ın annesi Zeynep Kaçan fenalaştı.