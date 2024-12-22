Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Konya Çevreyolu Erler Mahallesi yakınlarında Süleyman Kıyak ile Muammer Ş. arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü
Kavgada, Kıyak silahla vuruldu.
Zanlı Muammer Ş. olay yerinden ayrılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı halde bulunan Kıyak, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri zanlı Muammer Ş'yi kısa sürede yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının Polis Merkezi'ndeki işlemleri devam ediyor.
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