Konya'daki silahlı saldırıda doktor öldü, hastane çalışanları ayağa kalktı

Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji Bölümü’nde görev yapan Uzman Doktor Ekrem Karakaya, çalıştığı hastanede bugün silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırgan Hacı Mehmet Akça, Karakaya’yı vurduktan sonra aynı silahla hayatına son verdi. Hastane çalışanları protesto için iş bıraktı.

ANKA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:46
Konya'daki silahlı saldırıda doktor öldü, hastane çalışanları ayağa kalktı
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Konya'da görev yaptığı hastanede saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü. Konya Şehir Hastanesi'nde bir poliklinikte tedavi gören hasta M.A. ile doktor Ekrem Karakaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Doktoru silahla vuran M.A., aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile M.A. ameliyata alındı. Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırganın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Konya Şehir Hastanesi çalışanları, "Doktora uzanan eller kırılsın" sloganı atarak iş bırakma eylemi yaptı, poliklinik muayenelerini durdurdu.


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