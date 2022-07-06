Konya'daki silahlı saldırıda doktor öldü, hastane çalışanları ayağa kalktı
Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji Bölümü’nde görev yapan Uzman Doktor Ekrem Karakaya, çalıştığı hastanede bugün silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırgan Hacı Mehmet Akça, Karakaya’yı vurduktan sonra aynı silahla hayatına son verdi. Hastane çalışanları protesto için iş bıraktı.
Konya'da görev yaptığı hastanede saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü. Konya Şehir Hastanesi'nde bir poliklinikte tedavi gören hasta M.A. ile doktor Ekrem Karakaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Doktoru silahla vuran M.A., aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile M.A. ameliyata alındı. Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırganın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.
İŞ BIRAKMA EYLEMİ
Konya Şehir Hastanesi çalışanları, "Doktora uzanan eller kırılsın" sloganı atarak iş bırakma eylemi yaptı, poliklinik muayenelerini durdurdu.
İlgili Haberler
- Son Dakika: Konya Şehir Hastanesi'ndeki saldırıda doktorun hayatını kaybetmesinin ardından Koca'dan ilk açıklama
- Haluk Levent'ten, Konya Şehir Hastanesi'ndeki saldırıya sert tepki: 'Gerçekten yeter artık!'
- Son Dakika: Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yaşamını yitirdi
-
Video Haberler
- Hastanede patlama! Hastalar tahliye ediliyor
- Sağlıkçılardan iş bırakma kararı!
- Kızıltepe'de 'akü' patladı: 1 kişi yaralandı
- Çalıntı kartla binlerce liralık alışveriş yaptılar
- Dünyaca ünlü yıldızdan Arda Güler'e mesaj!
- Yangın araziye sıçradı
- Esenyurt'taki katliamda yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı
- Tekirdağ'da 50 dönüm buğday tarlası yandı
- Erdoğan: 'Somali'ye yardım tutarı 1 milyar doları aştı'
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- Ankapark davası sonuçlandı
- Doktoru katledip, intihar etti
- Peker'den art arda paylaşımlar
- İşte '5'li çete'nin gönderdiği mesaj
- 'Dayanacak gücüm kalmadı...'
- Dinamit yüklü TIR yola devrildi!
- 'Berat Albayrak'ın eli kulağında'
- Yangından beter emir!