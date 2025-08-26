Konyalı çocukları 'Atabey Gençliği Ecdadın İzinde' etkinliğiyle İstanbul'a götürdüler: Gezi parası yandaşa aktı

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” adı altında başlattığı İstanbul gezilerine devam ediyor. İlki 2022’de başlayan etkinlik kapsamında bu yıl da 26 bin 176 öğrenci geziye götürüldü.

Belediye başkanı Uğur İbrahim Altay, proje kapsamında öğrencilerin “Selçuklu darülmülkünden Osmanlı payitahtına tarihine” yolculuk yaptığını söyledi. Projeyle birlikte 31 ilçeden katılan 11’inci sınıf öğrencileri İstanbul’u gezdi. Konya’dan İstanbul’a trenle gelen öğrenciler, günü birlik Ayasofya, Sultan Ahmet Camisi ve Gülhane Parkı gibi tarihi mekânları gördü. Belediyenin düzenlediği etkinlikten şimdiye kadar 112 bin 576 öğrenci yararlandı. Etkinliğin ihalesini ise tanıdık bir isim aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi üç etkinlik için de ihale düzenledi. 2022, 2023 ve 2025’te yapılan ihaleleri ise Ayder Seyahat Turizm Anonim Şirketi aldı. Ayder Gruba bağlı Ankara merkezli şirketin yönetim kurulu başkanlığına da Aralık 2024’te Selami Haşimoğlu oturdu. Haşimoğlu ailesi tarafından yönetilen şirket, AKP’ye yakınlığıyla bilinen isimlerle dolu.

Selami Haşimoğlu önceki dönem AKP’li Rize Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu’nun da kardeşi olarak biliniyor. Daha önce de yönetiminde yer alan Ahmet Haşimoğlu Çaykur Rizespor’da bir dönem yöneticilik yapmıştı. Ayrıca birçok siyasi figürle de yakın olduğu sık sık gündeme geldi.

İHALELER NASIL?

Ayder Turizm, 2022’deki 60 bin kişilik gezi programı için ihaleden 35 milyon 184 bin 900 TL kazandı. Bir sonraki yıl yapılan ihaleyi de Ayder aldı. Şirket burda da 26 bin 400 kişinin seyahetini planladı. Bu ihale de 33 milyon 954 bin TL değerindeydi. Bu yıl yapılan ihaleyle de 26 bin 176 öğrenci geziye götürüldü. Bu ihale için de 49 milyon 996 bin 920 TL’lik ihale imzalandı. Şirket bu şekilde sadece Konya Büyükşehir Belediyesi’nden 119 milyon 136 bin 120 TL’lik ihale almış oldu. Aynı aileye ait Ayder Turizm Ticaret Limited Şirketi de kamudan şimdiye kadar 169 ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli de 1 milyar 128 milyon TL olarak kayıtlara geçti.