Konya'nın Ilgın ilçesinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Konya'nın Ilgın ilçesinde kar, don ve buzlanma olasılığı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

AA
02 Mart 2022 Çarşamba, 10:11
Konya'nın Ilgın ilçesinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi
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Konya'nın Ilgın ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olumsuz hava şartlarının gerçekleşmesinin beklenildiğine dair iletilen meteorolojik veri ve uyarılar nedeniyle, 2 Mart Çarşamba yüz yüze eğitime ara verildi.

Uzaktan eğitimle eğitimin yürütüleceği, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.


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