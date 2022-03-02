Konya'nın Ilgın ilçesinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi
Konya'nın Ilgın ilçesinde kar, don ve buzlanma olasılığı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.
Konya'nın Ilgın ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olumsuz hava şartlarının gerçekleşmesinin beklenildiğine dair iletilen meteorolojik veri ve uyarılar nedeniyle, 2 Mart Çarşamba yüz yüze eğitime ara verildi.
Uzaktan eğitimle eğitimin yürütüleceği, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
İlgili Haberler
- 5 il için 'turuncu' 29 il için 'sarı' uyarı: Kar geliyor
- Tarih verdi: Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
En Çok Okunan Haberler
- İlber Ortaylı isyan etti
- 'Erdoğan yanlış hesapladı'
- Petrol fiyatlarında durdurulamayan yükseliş
- Washington Post'tan çarpıcı Montrö değerlendirmesi
- Bakan Koca 'beklenen açıklama' demişti
- Harkov’da polis merkezi vuruldu
- Borsa güne yükselişle başladı
- Eşine kürekle şiddet uyguladı, 'Mağdur olan benim' dedi
- Ayvalık Belediye Başkanı'ndan zeytin düzenlemesine tepki
- Instagram'dan işitme engelliler için yeni adım