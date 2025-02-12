Kooperatif başkanına 'tarihi eser' gözaltısı iddiası: Açıklama geldi

Yayınlanma: 12.02.2025 - 12:53

Güncelleme: 12.02.2025 - 12:54

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde Yeşilyurt Maahallesi’ndeki bir adrese baskın yapılmıştı.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 223 adet tarihi obje, 54 adet tarihi zeytinyağı pres taşı, sütun başı, sütun kaidesi, sütun, havuz, kitabeler mimari parça, lahit parçası, kabartma heykel gibi eserler ele geçirilmişti.

Koruma altına alınan eserlerin yapılan incelemede Roma dönemine ait olduğu belirlenirken, gerekli işlemlerinin ardından eserler Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmişti.

"GÖZALTI İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Konu ile ilgili gözaltına alındığı ileri sürülen Nazilli Belediyespor’un eski başkanı ve hukuk kurulu başkanı, aynı zamanda Ör-Koop Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Ünal Önal, hakkında çıkan ’Gözaltına alındığı’ yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, konuyla ilgili haberleri yapanların savcılıktan belge almasını istedi.

Önal, İstanbul’da iki gün boyunca gözaltında tutulduğu ve daha sonra bırakıldığı, olayla ilginin soruşturmanın sürdüğü yönündeki haberlerin ardından yaptığı açıklamada, "İstanbul’a kızlarımın yanına gitmiştim. Sonra da geri döndüm. Bundan yaklaşık 10 gün önce Karacasu’daki evimde arama yapıldı. Ben buradaki evimde tutup sergilediğim tarihi eserlere ilişkin koleksiyoner belgem var" diye konuştu.

BELGE 12 ARALIK 2024’TE ALINMIŞ

Konuyla ilgili Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürülüğü Afrodisyas Müze Müdürülüğü’nden "Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonu Yapanlara Ait Belge"sini paylaşan Ünal Önal’ın yıllardır topladığı tarihi eserlere ilişkin yaklaşık 1.5 ay önce alınmış bir belge paylaşması ise dikkat çekti.

Jandarma tarafından konuyla ilgili tahkikatın sürdürülüğü öğrenilirken hakkında tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili haber ve iddialarla ilgili Ünal Önal’ın önümüzdeki günlerde detaylı basın açıklaması yapacağı öğrenildi.