'Kooperatif hissesi satışı' adı altında vurgun... 3 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 7 şüpheli adliyede

Kastamonu merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 şüpheli, sabat saatlerinde adliyeye değiştirildi.

'Kooperatif hissesi satışı' adı altında vurgun... 3 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 7 şüpheli adliyede
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 13:26

Kastamonu merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

"Nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" suçlarından gözaltına alınan S.Y, Ü.Y, S.Y, A.K, S.A, E.A. ve H.A'nın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "kooperatif hissesi satışı" adı altında 120'den fazla kişiden yaklaşık 30 milyon lira toplandığı ancak tapu verilmediğinin tespit edilmesi üzerine dün Kastamonu, Ankara ve Sinop'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.


Etiketler: #kastamonu #nitelikli dolandırıcılık #dolandırıcılık

İlgili Haberler

20 altın bilezik ve 10 bin lirayı alıp kaçmıştı: Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi operasyonla yakalandı!

20 altın bilezik ve 10 bin lirayı alıp kaçmıştı: Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi operasyonla yakalandı!
Kastamonu’da dehşet: Tartıştığı kişiyi sırtından bıçakladı!

Kastamonu’da dehşet: Tartıştığı kişiyi sırtından bıçakladı!
Zimmetine para geçirdiği iddia edilen Kastamonu Sağlık Müdürlüğü çalışanı tutuklandı

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen Kastamonu Sağlık Müdürlüğü çalışanı tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler