'Kooperatif' davasında yeni gelişme: Başsavcılıktan Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya'nın tahliyelerine itiraz

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "kamu kurum ve kuruluşlarını aracı kılmak, kamu zararı oluşturmak ve şirket faaliyetleri çerçevesinde kooperatif şirketlerini aracı kılmak" suçlarından başlatılan ve aralarında eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer ile eski İZBETON A. Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın olduğu toplam 65 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yargılamanın devam ettiği davanın 4. celsesinde tutuklu sanıklar Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya hakkında 'tahliye' kararı verilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Soyer ve Kaya'nın tahliyesine itiraz etti.