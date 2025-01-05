Kastamonu’da dehşet: Tartıştığı kişiyi sırtından bıçakladı!
Kastamonu’da bir şahıs tartıştığı kişiyi sırtından bıçaklayarak yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aktekke Mahallesi Safalan Caddesi’nde, M.K. ile ismi öğrenilemeyen şahıs arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., sırtından bıçaklayarak yaralandı. M.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: #bıçak #kastamonu
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