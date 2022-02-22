Kooperatifin gücü: Urla Bademler, Hollanda’ya çiçek ihraç edilecek
İzmir Urla'daki Bademler Tarım Kooperatifi’in Hollanda Çiçek Borsasına üyelik kaydı yapıldı. Bu kayıtla birlikte İlk kez Türkiye’den bir kooperatif Hollanda Çiçek Borsasına direkt girme hakkı kazandı.
Bademler Tarım Kooperatifi’in dünyanın en büyük çiçek borsası olan Hollanda Çiçek Borsasına üyelik kaydı yapıldı. Bu kayıtla birlikte İlk defa Türkiye’den bir kooperatif Hollanda Çiçek Borsasına doğrudan girme hakkı kazandı. ??Hollandaya ihraç edilmesi planlanan beş farklı çiçeğin tohumları dün törenle toprağa dikildi. Kooperatif tarafından üretilecek çiceklerin 2-3 ay içinde Hollanda Çiçek Borsası’da satışa sunulması planlanıyor. Pilot projenin başarılı olması halinde uygulama Urla başta olmak üzere tüm Ege bölgesine yayılacak.
Bademler Köyü Kooperatif Başkanı Murat Kulaç törende yaptığı açıklamada, “Kooparatifimiz önümüze açılan bu fırsatı çok iyi değerlendirecek, doğal ortamda üreteceğimiz çiçekler Hollandalılar’ın beğenisini kazanacak, ileride çok büyük arazimizde üretim ve ihracat kapasitemizi arttıracağız” dedi.
?İzmir’i yurt dışında daha iyi tanıtmak için kurulmuş olan Dünya Şehri İzmir Derneği’nin Hollanda Başkanı Zeki Baran, bu proje için aylardır çalıştıklarını, Hollanda Ankara Büyükelçiği ve Hollanda Çicek Borsası yetkililerinin projeye çok önem verdiğini, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de projeyi yakından takip ettiğini söyledi.
DİDER Başkanı Dr. Ahmet Güler, “Ülkemiz, yılda 370 milyon Avro'luk bitki ve çiçek ithal ediyor. Türkiye’nin tüm çiçek ihracatı ise 70 Milyon Avro civarında. Yani tarım ülkesi Türkiye çiçeği de ithal ediyor. Urla, Bergama, Ödemiş, Tire, Seferihisar çiçek ve tarımsal üretim için dünyada en iyi toprak ve klimaya sahip bir bölge. Bölgeden ihracatı arttırmak için DİDER olarak elimizden geleni yapacağız. DİDER yurt dışı ve yurt dışı tanıtım ofisleri katma değeri yüksek ürünlerin ihraç edilmesi için gönüllü olarak tüm gücü ile faaliyet göstermektedir, bu projeyi Hollanda Başkanımız Zeki Baran ve DİDER Başkan Yrd. Can Ersoy en iyi şekilde yürütecekler” dedi.
??Projeye ilişkin Hollanda Büyükelçiliği Tarım Müşaviri Marteen Wegen, “Tarımsal alanda Hollanda-İzmir arasındaki bu yakınlaşmanın çok heyecan verici olduğunu, Hollanda-Türkiye arasındaki tarımsal işbirliğinin artması için bu tür projelere destek vereceklerini” belirtti.
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ise “Hollandalı dostlarımız, Ege’nin en güzel coğrafyasına geldiler, bölgemizde yapacakları her türlü yatırım ve iş birliği için Güzelbahçe Belediyesi yanlarındadır” dedi.
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