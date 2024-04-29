Köpeğe çarpmamak için motoru devirdi: 2 yaralı
Adıyaman’da, bir sürücü yola aniden çıkan sokak köpeğine çarpmamak için motosikleti devirdi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, 02 AAE 803 plakalı motosikletiyle Karapınar Mahallesi Flamingo Yolu üzerinde ilerleyen Veysel S.’nin önüne sokak köpeği çıktı. Sokak köpeğine çarpmak istemeyen sürücü Veysel S., motosikleti devirdi.
Meydana gelen kazada sürücüsü Veysel S., ile motosiklette bulunan Yusuf K., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan her iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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