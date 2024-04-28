Seçimi Murat Kurum kazanacak demişti... Astrolog Nuray Sayarı neden yanıldığını açıkladı

Yayınlanma: 28.04.2024 - 19:35

Güncelleme: 28.04.2024 - 19:38

31 Mart yerel seçimlerinden önce katıldığı televizyon programında, "Haritaları birleştirdiğimde baktığımda, Murat Kurum kazanacak, Ekrem İmamoğlu kaybedecek" diyen Astrolog Nuray Sayarı seçim sonuçlarının ardından özür diledi.

Astrolog Nuray Sayarı'nın öngörüsünün yanlış çıkması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Konu ile ilgili Sayarı açıklama yaptı.

"DOĞUM BİLGİSİ YANLIŞ VERİLDİ"

Çiğdem Akman'ın aynı isimli Youtube kanalına konuk olan Astrolog Nuray Sayarı seçim öncesi yaptığı öngörünün neden yanlış çıktığını şu ifadelerle yanıtladı:

"Bana verilen doğum bilgilerindeki yanlışlıktan dolayı ben Murat Kurum'un kazanacağını gördüm ama sonra doğum saatinin yanlış olduğu çıktı. Benim bir ekibim var, onlar bana hazırladılar"