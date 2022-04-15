Köpeğe sopayla vuran kişiye 'para' cezası

Bartın'da tavuklarını kovaladığı gerekçesiyle köpeğe sopayla vuran Ö.Y. isimli kişiye 2 bin 43 lira para cezası verildi. Şahıs hakkında hakkında adli işlem başlatıldı.

AA
15 Nisan 2022 Cuma, 10:13
Köpeğe sopayla vuran kişiye 'para' cezası
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Gölbucağı Mahallesi'nde oturan B.K, tavuklarını kovaladığı gerekçesiyle Ö.Y. tarafından sopayla vurulması sonucu 8 yıldır beslediği Fransız buldog cinsi köpeğinin bacağının kırıldığı şikayetiyle polise başvurdu.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Ö.Y'nin sopayla köpeğe vurduğunu belirledi.

'PARA' CEZASI

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun "köpeğe kötü davranma", "fiziksel ve psikolojik acı çektirme" maddeleri gereğince 2 bin 43 lira idari para cezası verilen Ö.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarında Ö.Y'nin köpeğe sopayla vurduğu görüldü.


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