Cumhuriyet Gazetesi Logo
Köpeği araca bağlayarak sürüklediği iddia edilen sürücü gözaltına alındı

Köpeği araca bağlayarak sürüklediği iddia edilen sürücü gözaltına alındı

18.05.2026 15:55:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Köpeği araca bağlayarak sürüklediği iddia edilen sürücü gözaltına alındı

Samsun'da köpeği araca bağlayarak sürüklediği iddia edilen sürücü, Amasya'da gözaltına alındı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte seyir halindeki açık kasa kamyonetin arka kısmına iple bağlı bir köpeğin sürüklendiği tespit edildi.

Yürütülen çalışma kapsamında, belirlenen sürücü Ş.K., Amasya'da gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheli Ş.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Ş.K., ifadesinde yanında bulunan B.K. (50) ile arıcılık yaptıklarını, kovanları farklı bir ile götürdükleri sırada ise araçtaki köpeğin dışarı atladığını söyledi.

YURTTAŞLAR KORNA İLE DURDURDU

Yurttaşların korna ile uyarması üzerine durduklarını ve köpeğin bağlı halde sürüklendiğini fark ettiklerini beliren Ş.K., köpeğin ipini çözdükleri sırada hayvanın olay yerinden kaçtığını ve olayda herhangi bir kasıtlarının bulunmadığını kaydetti.

İlgili Konular: #Samsun #Köpek