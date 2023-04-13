Köpeği sürükleyerek öldüren zanlıdan skandal savunma: Veterinere götürüyordum!

Yayınlanma: 13.04.2023 - 14:24

Güncelleme: 13.04.2023 - 14:24

Denizli'nin Bekilli ilçe merkezinde seyir halindeki sürücünün, otomobilin arkasına zincirle köpeği bağlayıp, hareketsiz şekilde kilometrelerce sürüklediği görüntüler, büyük tepki çekti.

Tepkiler üzerine, güvenlik güçleri harekete geçti. Cadde üzerinde köpeği kilometrelerce sürükleyen sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Ahmet D. (73) olduğunu belirledi.

Kendisine ait olan 20 ACV 069 plakalı otomobili ile köpeği sürükleyerek ölmesine neden olan Ahmet D., evinde gözaltına alındı.

PES DEDİRTTİ: "BAGAJDAN DÜŞMÜŞ"

Skandal bir savunmaya imza atan Ahmet D.'nin köpeğini aşı yaptırmak için veterinere gördüğünü, köpeği otomobilin bagajına bağlı halde koyduğunu ancak bagajdan nasıl atladığını fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Sürüklediği köpeğin ölümüne neden olan Ahmet D. hakkında "Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.