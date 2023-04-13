Köpeği sürükleyerek öldüren zanlıdan skandal savunma: Veterinere götürüyordum!

Denizli'nin Bekilli ilçesinde araca zincirle bağladığı köpeğini kilometrelerce sürükleyerek ölümüne neden olan sürücünün, "Veterinere götürüyordum, bagajdan düşmüş" savunması tepki çekti.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2023 - 14:24
Köpeği sürükleyerek öldüren zanlıdan skandal savunma: Veterinere götürüyordum!
Abone Ol google-news

Denizli'nin Bekilli ilçe merkezinde seyir halindeki sürücünün, otomobilin arkasına zincirle köpeği bağlayıp, hareketsiz şekilde kilometrelerce sürüklediği görüntüler, büyük tepki çekti. 

Tepkiler üzerine, güvenlik güçleri harekete geçti. Cadde üzerinde köpeği kilometrelerce sürükleyen sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Ahmet D. (73) olduğunu belirledi.

Kendisine ait olan 20 ACV 069 plakalı otomobili ile köpeği sürükleyerek ölmesine neden olan Ahmet D., evinde gözaltına alındı. 

PES DEDİRTTİ: "BAGAJDAN DÜŞMÜŞ"

Skandal bir savunmaya imza atan Ahmet D.'nin köpeğini aşı yaptırmak için veterinere gördüğünü, köpeği otomobilin bagajına bağlı halde koyduğunu ancak bagajdan nasıl atladığını fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Sürüklediği köpeğin ölümüne neden olan Ahmet D. hakkında "Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.


bagaj Bekilli Cadde Denizli görüntü gözaltı Hayvanları Koruma Kanunu Savunma sürücü veteriner Köpek

İlgili Haberler

Köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine pankartla tepki gösterdi: 'Ne istediniz benden'

Köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine pankartla tepki gösterdi: 'Ne istediniz benden'
Bursa’da pompalı tüfekle köpeği öldüren şahıs yakalandı

Bursa’da pompalı tüfekle köpeği öldüren şahıs yakalandı
Bursa'da dehşet: Kovaladığı köpeği tüfekle öldürdü

Bursa'da dehşet: Kovaladığı köpeği tüfekle öldürdü

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler