'Köpeğimi çaldın' kavgasında kan aktı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahıs, kendisini köpeğini çalmakla suçlayan yurttaşı silahla yaraladı. Şahsın tabancasından çıkan bir kurşun ise yoldan geçen yurttaşın ayağına isabet etti.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede yürüyen U.S. isimli yurttaş, daha önceden aralarında husumet bulunan Ü.S. ile karşılaştı. U.S., karşılaştığı Ü.S.’ye kaybolan köpeğini kendisini çaldığını ve geri getirmesini söylemesi üzerine şahıslar arasında kavga çıktı.
Kavga sırasında tabancasını çıkartan Ü.S., kendisini köpeğini çalmakla suçlayan U.S.’ye ateş etti. Kurşun U.S.’nin bacağına ve ayağına isabet etti. Şahsın tabancasından çıkan 1 kurşun da yerden sekerek caddede yürüyen M.M. isimli yurttaşın eline isabet etti.
Olayı gören yurttaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ü.S. isimli şahıs ise olay yerine intikal eden polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Yavaş ve İmamoğlu Erdoğan'ı geride bıraktı
- Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj
- TRT'den Rıdvan Dilmen çıkışı!
- Alan dolmayınca belediye çalışanları seferber oldu
- Rıdvan Dilmen'den TRT açıklaması!
- Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert sözler
- Adıyaman’da trafik kazası: 3'ü çocuk 5 yaralı
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan kritik uyarılar
- Cem Küçük'e Hiç orada çalışmadım yanıtı
- Gençlerle buluşan Erdoğan, Ahmet Kaya dinledi