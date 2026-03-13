Köpeğin üzerinden otomobille geçip hayvanı sürükleyen sürücü gözaltında

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bolu Organize Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. M.D. idaresindeki otomobil, yolun kenarına yaklaşarak beklemeye başladı. Bir süre sonra hareket eden otomobil, yerde yatan köpeğin üzerinden geçti.

Otomobilin altında sürüklenen köpek, daha sonra koşarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şikayet sonrası M.D. jandarma tarafından yakalandı.

Diğer yandan Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde bakıma alınan köpeğin vücudunda açık yaralar ve ezilmeler olduğu belirtildi.