Sezen Aksu'dan köpeklerin yaşam hakkına yönelik yasa tasarısına tepki: 'Neden akla ilk yok etmek gelir'

Pop müziğin sevilen ismi Sezen Aksu uzun süredir kamuoyunun gündeminde tutulan sokak köpeklerinin uyutulması çalışmalarına isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 19:14
Sezen Aksu'dan köpeklerin yaşam hakkına yönelik yasa tasarısına tepki: 'Neden akla ilk yok etmek gelir'
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AKP’nin sokak köpeklerinin “uyutulması”nı öngören yasa teklifi hazırladığı haberi hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Sezen Aksu da olaya tepkisini gösterdi ve bir mektup yazdı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, Sezen Aksu mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"NEDEN BENİM SEVGİLİ ÜLKEMDE..."

“Tarihimizdeki Sivriada hikâyesi vicdanıma, kalbime batıyor… 80 bin köpeğin; kâh bir turiste saldırdılar diye kâh sayıları arttığından, toplanıp Sivriada’ya götürülmelerini, her zaman var olagelmiş iyi insanların çabalarına rağmen açlığa ve ölüme terk edilmelerini okurken seslerini duydum. Biz orayı hak edilmiş sıfatıyla “Hayırsız Ada” diye anarız. Açlıktan olduğu yazılsa da, vefasızlığa attıklarından emin olduğum çığlıkları hepimizin gökyüzünün bir yerlerinde kayıtlı, bundan eminim. Hayırsızlığın başı ademoğlunca tutulmuş, adanın günahı yok.

Bir asırdan fazla zamanın affına sığınacak yüzümüz de… Neden benim sevgili ülkemde çare ararken akla ilk yok etmek gelir… Sezen Aksu…”

 


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