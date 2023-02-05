Köpeklere yönelik sözleri tepki çekmişti: Sevilay Yılman'a Cenk Eren'den 'fotoğraflı' yanıt

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 11:29

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 11:37

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın katıldığı televizyon programında sokakta yaşayan köpeklere yönelik sözleri tartışma yarattı. Tartışma sosyal medyada siyasetçi ve gazetecilerin de dahil olmasıyla giderek büyüdü.

Kısırlaştırmanın çözüm olmadığını savunan Yılman, 'Saçma bir şeyi tartışıyorsunuz 10 tane veterinerle görüştük ettik. Kısırlaştıran hayvanın saldırganlığı bitmiyor, yok böyle bir şey. Böyle bilimsel bir şey yok sadece popülasyonu durduruyorsunuz' dedi.

Daha sonra sosyal medyadan kendisine tepki gösterenlere toplu şekilde yanıt veren Yılman, “Topunuza birden cevap veriyorum! Binlerce hakaret, küfür, iftira ile saldırarak beni yıldırmazsınız! Çünkü ben önce insanın yaşam güvencesi, kalitesi diyorum ve şu videoda dediğimi tekrarlıyorum! Ya sahipleneceksiniz ya da uygar ülkelerde uygulanan yönteme razı geleceksiniz” dedi.

CENK EREN'DEN 'FOTOĞRAFLI' YANIT

Yılman'ın sözleri sosyal medyada tartışılmaya devam ederken, sanatçı ve hayvan hakları savuncusu Cenk Eren'den de Yılman'a tepki geldi.

Eren, "Hadi bakalım sanada hodri meydan sen bizi yıldırabileceğini mi sanıyorsun kaleminden kan damlayan tetikçi" sözlerini kullandı.

Ardından birkaç paylaşım daha yapan Eren, "Ben sana yıllarca nasıl arkadaş dedim ama bilmiyordumki senin dostlarını Allah beni kahretsin.Atatürk düşmanlarıyla dost olduğunu bilseydim sana selam verirmiydim" sözleriyle Yılman'ın; Mustafa Kemal Atatürk düşmanlığı ile bilinen Fatih Tezcan, ABD hazinesini dolandırmak ve kara para aklamakla suçlanan SBK Holding’in patronu Sezgin Baran Korkmaz ve Avukat Fidel Okan ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Eren, paylaşımına "Bu masada oturup CHP ve AK Parti milletvekillerine ve partilerine operasyon çekeceksin öyle mi? Hadi hadi ordan. Bunu twetimi herkese ulaştırın arkadaşlar" notunu düştü.