Esenyurt'ta tamirhane alev alev yandı: Köpek ve güvercinler can verdi
İstanbul Esenyurt'ta motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı. Tamirhaneyi saran alevler itfaiye tarafından güçlükle söndürülürken, yangında bir köpek ve çok sayıda güvercin can verdi.
Talatpaşa Mahallesi 1047 Sokak'ta, önceki gün saat 23.45 sıralarında motosiklet tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tamirhaneyi sardı.
DÜKKANA DA SIÇRADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın çevre sakinlerine korku dolu dakikalar yaşatırken, alevler tamirhanenin yanında bulunan bir de dükkana sıçradı.
HAYVANLAR HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekipleri, uzun süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında içerde bulunan güvercinler ve bir köpek can verdi. İş yeri ise kullanılamaz hale geldi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
“KÖPEKLE GÜVERCİNLER ÖLMÜŞ"
Çevre sakinlerinden Şahin Altuntaş, "Bu arkadaşların işyerinde patlama oldu. Trafosu mu patladı, başka bir şey mi tam bilmiyoruz. Karşı dükkan da yandı. Köpek ve güvercinler de ölmüş" dedi.
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