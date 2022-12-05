Köpekleri dövüştürüp görüntülerini kaydettiler, para cezası aldılar
Muş'un Varto ilçesine bağlı bir köyde köpek dövüştürüldüğü tespit edildi. Köpekleri dövüştürüp görüntülerini kayda alan 3 kişi gözaltına alındı. 3 kişiye 9 bin 534'er lira idari para cezası verildi.
MUŞ'un Varto ilçesine bağlı Güzelkent köyündeki boş arazide 2 kişi, 24 Kasım'da, kendi köpekleri ile başıboş köpeği dövüştürdü. Başıboş köpek, sahiplerinin yönlendirdiği köpeklerin saldırısına uğradı.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bu anlar, tepki çekti. İhbarla çalışma başlatan jandarma ekipleri, köpekleri dövüştüren 2 kişi ile görüntü çeken 1 kişiyi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası 3 kişi, adliyeye sevk edilirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce toplam 28 bin 602 TL ceza kesildi.
BARINAĞA VERİLECEKLER
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada ise "Varto ilçesi Güzelkent Köyünde 04 Aralık 2022 tarihinde köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarının alınması üzerine Çaylar Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan araştırma sonucu Güzelkent köyünde 3 şahsın kendilerine ait kangal cinsi köpekleri 24 Kasım 2022 tarihinde dövüştürerek video kaydına aldıkları tespit edilmiş olup şüpheli şahıslar gözaltına alınmış, haklarında Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından (9534 x 3) 28602 TL idari para cezası uygulanmış ve adli tahkikata başlanmıştır. Söz konusu köpekler, Erzurum Hayvan Barınağı'na teslim edilecektir" denildi
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İşte Bilal’in enflasyonu
- İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması