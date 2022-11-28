Yaşayan 'en yaşlı köpek' unvanı yeni sahibini buldu

28 Kasım 2022 Pazartesi, 07:00

Yaşayan en yaşlı köpek unvanının yeni sahibi belli oldu. Guinness Dünya Rekorları, 22 yaş 52 günlük Gino'nun bu unvanı kazandığını 15 Kasım'da duyurdu.

24 Eylül 2000'de doğan Gino, 2 yaşındayken Alex Wolf tarafından sahiplenildi. ABD'li Wolf, "Ona sahip olduğumuz için çok mutluyum. Gino harika" dedi.

Uzun süre birlikte yarış yaptıklarını belirten Wolf, köpekle harika vakit geçirdiklerini ifade etti. Gino'nun, kız arkadaşı Rebecca Grenell'le de çok iyi anlaştığını belirtti:

"Bizi her gün güldürüyor."

EL ARABASIYLA DOLAŞIYOR

Independent Türkçe'nin haberine göre; köpeğin eskisi kadar hareketli olmadığını belirten Wolf, hayvanın artık ateş başında şekerleme yapmayı ve somon atıştırmayı tercih ettiğini ifade etti. Eskisi kadar iyi göremeyen Gino artık mahallede bir el arabasıyla dolaştırıyor.

Wolf'a göre Gino'nun uzun yaşamının sırrı kaliteli yemeklerden oluşan sağlıklı beslenme düzeni, veteriner bakımı ve verilen destek. Sahibi, evcil hayvanının çok güçlü olduğunu da kaydetti.

"Yaşayan en yaşlı köpek" unvanını hayvanlar için yapılacak çalışmalara fon ve farkındalık yaratmak için kullanmak istediğini belirten Wolf, halihazırda kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla görüştüğünü açıkladı.

9 Ocak 2001'de doğan TobyKeith'in, dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği olduğu nisanda açıklanmıştı.

Florida'daki köpeğin haberini gören ABD'li Bobby ve Julie Gregory çifti, kendi hayvanları Pebbles'ın daha yaşlı olduğunu fark etmiş ve böylece unvan bir ay sonra el değiştirmişti. En yaşlı köpek,

28 Mart 2000'de dünyaya eglen toy fox teriyer cinsi Pebbles olmuştu. Ancak Pebbles, 3 Ekim'de doğal nedenlerden yaşamını yitirmişti. Böylece rekorun yeni sahibi Gino oldu.

Şimdiye kadar yaşamış en yaşlı köpek unvanıysa 1939'da 29 yaş 5 aylıkken ölen Bluey adlı Avustralya sığır çobanı köpeği cinsi hayvana ait.