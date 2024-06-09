Köprü kenarında erkek cesedi bulundu

Niğde’de köprü kenarında erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 09.06.2024 - 17:35
Köprü kenarında erkek cesedi bulundu
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Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde merkez İlhanlı mahallesi 82. sokakta meydana geldi.

Mahallede bulunan köprüye yakın çevredeki vatandaşların hareketsiz halde yatan birisini görmesi üzerine durum polise bildirildi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde hareketsiz halde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Birkaç gün önce öldüğü tahmin edilen erkek cesedinin M.F.T.’ye ait olduğu belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından M.F.T.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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