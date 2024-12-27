Köprü üstünde feci kaza... 3 yaralı

Yayınlanma: 27.12.2024 - 14:59

Güncelleme: 27.12.2024 - 14:59

Samsun’un Canik ilçesi çevre yolu Dereler Köprüsü üstünde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Aşkın Alkan yönetimindeki otomobil, Cevat Karaca’nın kullandığı otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Alkan’ın aracı, önce refüjdeki demir bariyerlere, ardından savrularak yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Aşkın Alkan ile araçta bulunan Cem Yılmaz ve Buğracan Çelik yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.