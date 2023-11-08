Köprü yenileme çalışması yapılıyordu... Patlamamış top mermisi bulundu
Çoruh Nehri üzerinde köprü yenileme çalışmaları sırasında patlamamış top mermisi bulundu.
Bayburt'ta Zahit Mahallesi'nde, Çoruh Nehri üzerine kurulu taş köprünün yenilenmesi çalışmaları sırasında kazı yapan iş makinesi operatörü, alanda top mermisi olduğunu fark etti.
Operatörün polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.
ASKERİ ALANA GÖTÜRÜLDÜ!
Bomba imha uzmanları ile olay yeri inceleme ekipleri, patlamamış merminin bulunduğu alanda araştırma yaptı.
Top mermisi, kontrollü patlatılmak üzere askeri alana götürdü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaymakamdan 'döner' hesabı
- İşte 'Polat'ları yakan o ihbar mektubu
- Barış Yarkadaş'tan açıklama geldi
- Akşener'den yanıt geldi!
- CHP'li isimden İmambakır Üküş açıklaması!
- Açıklama geldi!
- Sezgin Baran Korkmaz'ın son hali ortaya çıktı
- 'Transfer'de 'teşvik' iddiası
- Yeni yılda büyük zam geliyor!
- Büyükşehirlerde adaylar belli oluyor