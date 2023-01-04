Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi imha edildi
Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi bölgesinde Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için devam eden alt ve üstyapı düzenlemeleri sırasında 108 yıl önce Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu. Jandarmanın incelemesinin ardından top mermisi mini kaliber uzaktan kumandalı bomba imha robotu tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi.
Eceabat ilçesi sınırları içinde kalan Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Şehitler Abidesi bölgesinde Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için devam eden altyapı ve üstyapı düzenlemeleri sırasında 108 yıl önce Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ekiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de alana gelerek incelemelerde bulundu.
Kaşdemir, bölgede devam eden alt ve üstyapı çalışmalarını yürütürken patlamamış top mermisi bulunduğunu, gerekli önlemleri alarak jandarmaya bilgi verdiğini söyledi.
Jandarmanın incelemesinin ardından 42 santimetre uzunluğunda, 15 milimetre çapında patlamamış top mermisi mini kaliber uzaktan kumandalı bomba imha robotu tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi.
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