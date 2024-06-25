Köprüde intihar girişimi: İki taraflı ulaşım kesildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde ailevi sorunlar yaşayan bir şahıs, Yeşilırmak üzerinde bulunan asma köprüde intihar girişiminde bulundu.
Olay Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ailevi sorunlar yaşayan Osman B. isimli şahıs intihar etmek için asma köprüye çıktı.
Şahıs, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik ikna çabaları sonucunda çıktığı köprünün korkuluklarından indirildi.
"SAĞLIK DURUMU İYİ"
Gece 00.30 sularında yaşanan olayda; emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri adeta seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süreyle iki taraflı ulaşımın kesildiği köprü üzerinde şahıs Osman B., güvenlikli olarak köprü korkuluklarından alındıktan sonra olay yerinde hazır bulunan ambulans ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk belirlemelere göre, şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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