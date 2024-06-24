Marmaray İstasyonu'nda saldırıya uğramıştı: 'İntihara değil beni öldürmeye gelmişti'

Yayınlanma: 24.06.2024 - 17:25

Güncelleme: 24.06.2024 - 17:45

Kadıköy Göztepe Marmaray İstasyonu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülhan Karaderili, geçen aylarda aynı istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay tarafından bıçaklandı.

Olayın ardından Karaderili'ye 40 dikiş atıldı. Ayrıca Aktay'ın daha önce de Karaderili'yi tehdit etmesinden dolayı Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılamasının devam ettiği ve tedbir kararları olduğu iddianamede yer aldı.

Aktay'ın 'Kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada savunma yapan sanık Aktay "Aynı yerde çalışıyorduk. 2022’de ilişkimiz başladı, 4-5 ay sürdü. Ayrılmak istedi sonra ayrıldım. Ben dönmek istedim o reddetti. Hiçbir şey yapmadım beni hor gördü. Attığım mesajları kuruma sundu. Beni şikayet etti. Uzaklaştırma kararı aldı" dedi.

Sanık intihara kalkışmak için bıçakla istasyona gittiğini belirterek, "Psikolojim bozuldu intihara kalkıştım Söğütlüçeşme'de. İntihara kalkışmaya gittiğimde durakta onu gördüm. Şuurumu kaybettim" ifadelerini kullandı. "Biz cani insanlar değiliz, şuurumu kaybettiğim için oldu pişmanım" diyen Aktay beraatini talep etti.

SANIK AVUKATINDAN ADLİ TIP RAPORU İSTEĞİ

Sanığın avukatı ise, "Müvekkilimin olaydan 1 gün önce intihara girişiminde bulunmuştur. İntihar girişimini başarısız olması üzerine ertesi gün yine bulunmuştur. İntihar girişiminde bulunan kişilerin akıl sağlığının normal olduğunu düşünmüyoruz. Akıl sağlığının yerinde olup olmadığını öğrenmek için Adli Tıp raporu talep ediyoruz" dedi.

"BENİ DEVAMLI TAKİP EDİYORDU"

Karaderili ise yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Kabusum 2 yıl önce başladı. Benimle ilişkisinin olduğunu kafasında kurmuştur. Şahıs sadece benim iş arkadaşımdı. Benim yanıma gelip ‘Daha fazla dayanamıyorum sana olan duygularımı söyleyeceğim’ dedi. 'Böyle konuşmaları duymak istemiyorum' dedim. Sosyal medya hesaplarından beni sayfalarca tehdit eden mesaj attı. Mesajları kuruma göstererek şikayet ettim. Onu kabul etmeyip şikayet ettiğim için iftiralar attı. Şahıs beni yollarda takip etmeye başladı."

Olay gününe ilişkin konuşan Karadereli, "Şahıs beni öldürmek için gelmişti. Kendimi korumayı bilmeyen bir insan olsaydım şuan ölüydüm. İntihar etmek için gelen bir insan Üsküdar'da da edebilirdi" dedi.

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, sanığın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi.

Duruşma ise 14 Kasım tarihine ertelendi.

"FAİL GÜNLER ÖNCESİNDEN ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Duruşmanın ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve avukatlar adliye önünde bir basın açıklaması yaptı.

Platformdan Saliha Bahadır, "Fail günler öncesinden arayıp Gülhan'ı öldüreceğini söylemiştir. Biz burada şunu söylemek istiyoruz: 6284 kadınların yaşam hakkını koruyan kanundur ve bunun uygulanması gerekmektedir. Biz Gülhan Karaderili'yi asla yalnız bırakmıyoruz ve hiçbir kadın asla yalnız yürümeyecek" dedi.