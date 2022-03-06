Köprüdeki kabloları yakıp intihara kalkıştı
Mecidiyeköy'de geçtiğimiz Çarşamba günü (02.03.2022) bir kişi üst geçitte kabloları yakarak intihara kalkıştı. Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan olayda intihara kalkışan kişi bir yurttaş tarafından kurtarıldı.
Mecidiyeköy'de bir kişi üst geçitte kabloları yakarak intihara kalkıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Mecidiyeköy'de bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde benzin dolu şişeyle köprünün korkuluklarında bulunan kabloları yakan kişi etrafa bağırarak kendini yakmakla tehdit etti. O anları gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.
YURTTAŞ SON ANDA KURTARDI
Bir yurttaşın haber vermesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı ikna etmeye çalıştı. Polisin ikna çabaları sırasında arkadan gelen bir yurttaş ise, intihara kalkışan kişiyi yakaladı. Engellenen kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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