15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi, korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 2 saat köprü korkuluklarında bekleyen kişi, polis ekipleri tarafından indirildi. Ancak intihar girişimi nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Denizde de Deniz Polisi botu ile önlem aldı. Polis ekipleri köprü korkuluklarına çıkan kişiyi ikna etmek için uzun süre uğraştı.
TRAFİK YAŞANDI
İntihar girişimi nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu Okmeydanı kavşağına kadar uzandı. Haftanın ilk günü evine dönmek isteyenler uzun süre trafikte bekledi.
Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından köprüye çıkan kişi intihardan vazgeçirildi. Korkuluklardan inen kişi bir minibüse bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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