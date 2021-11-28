Köprüden düşen TIR yandı: Ölü ve yaralı var
Niğde-Adana otoyolunda köprüden düşen TIR alev alev yandı. Korkunç kazada, TIR'ın içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde meydana geldi.
Halil Aytekin yönetimindeki 27 AAG 932 plakalı et yüklü TIR, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eminlik gişelerinde bulunan köprülü kavşaktan aşağı düştü. Düşmesi sonucu alev alan TIR küle döndü. Kaza yerine sevk edilen Niğde Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İtfaiye ekipleri yanan TIR’ı söndürdükten sonra inceleme yapan polis olay yeri inceleme ekipleri sürücü Halil Aytekin, yolcu olarak bulunan Kenan Koçsoy’un olay yerinde öldüğünü belirledi. TIR’da yolcu olan Abdullah Alkan ise ağır yaralandı. Yaralı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Otoyol ekipleri kapanan kavşağı açmaya çalışıyor.
Kaza ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.
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