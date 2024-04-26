Köprüden geçmek isteyen yaşlı adam dereye düştü

Hakkari'de tarlasına giden H. İbrahim Keskin'in Katramas Deresi’ne düştüğü bilgisi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 12:34
Köprüden geçmek isteyen yaşlı adam dereye düştü
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Alınan bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi.

60 yaşındaki H. İbrahim Keskin, Pirodan mevkisinde bulunan bahçesine giderken Katramas Deresi üzerindeki köprüden geçeceği sırada dengesini kaybederek dereye düştü.

Olayın haber verilmesiyle bölgeye gelen AFAD ekipleri, halatlarla dere kenarına inerek çubuk yardımıyla arama çalışması başlattı.

Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz yetkililerden bilgi alırken sağlık ve itfaiye ekipleri de hazır bekletiliyor.

"HİÇBİR ÖNLEM ALINMADI"

Çalışmalara katılan Karşıyaka Mahalle Muhtarı Vahap Ataman, “Mahalle sakinleri, demir çubukları ve korkulukları tahrip olan köprü için defalarca şikayette bulundu. Fakat hiçbir önlem alınmadı. Köprü ve dere çok tehlikeli. Günde yüzlerce aile buraya pikniğe gelirken, yüzerce öğrenci de bu köprüden geçiyor. Bu sabah yine bahçesine giden yaşlı bir amcamız bu köprüden dereye düşüyor. Şu an arama çalışmaları devam ediyor. Debisi yükselen dere her yıl can alıyor. Lütfen yetkililer dere boyunca ıslah çalışması başlatsın ve köprüyü onarsın” dedi.


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