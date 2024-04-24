Dereden araçla geçerken mahsur kaldılar!

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde pikniğe giden 4’ü çocuk 7 kişinin içinde bulunduğu cip, sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalıştığı derede suya kapıldı. Araçta mahsur kalanlar, tavanda bulunan ‘sunroof'tan çıkarak kurtuldu.

DHA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 13:25
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Olay, dün ilçeye bağlı Şaplıca köyü, Yenimahalle mevkisinde meydana geldi. Ramiz Çiftbaş kullandığı, 28 AAR 954 plakalı cip ile pikniğe giderken Şaplıca Deresi’nin karşı tarafına geçmek istedi. 

Lastiğin taşlara sıkışmasıyla içerisinde 4’ü çocuk 7 kişinin bulunduğu cip, suda sürüklenmeye başladı. Araçta mahsur kalanlar, kendi imkanlarıyla aracın tavanında bulunan ‘sunroof'tan çıkarak kurtuldu. 

Derenin karşısına geçenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Derede suyla dolan cip, halatla bağlandığı traktörle, çevredeki köylülerin de yardımıyla yola çekildi. 

Cipte hasar oluşurken, aracın kurtarılma anları da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.


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