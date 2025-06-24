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Köprüden nehre atlayan yaşlı adamı tekne turu yapanlar kurtardı

Köprüden nehre atlayan yaşlı adamı tekne turu yapanlar kurtardı

24.06.2025 18:28:00
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İHA
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Köprüden nehre atlayan yaşlı adamı tekne turu yapanlar kurtardı

Elazığ’ın Keban ilçesinde köprüden nehre atlayan yaşlı adamı, tekne turu yapan yurttaşlar kurtardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Keban ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T.S. (65) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Fırat Köprüsü’nden nehre atladı.

O sırada tekne turu yapan ve olayı gören gençler, şahsı sudan çıkararak tekneye aldı. Yaşlı adama ilk müdahale teknedekiler tarafından yapılırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.T.S., tekne ile kenara getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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