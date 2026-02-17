Köprüler ve otoyolların özelleştirmesine ilişkin araştırma önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti ve CHP tarafından "Boğaz köprüleri ve bazı otoyolların özelleştirilmesine yönelik hazırlıkların başlatıldığına ilişkin iddiaların araştırılması, yüksek ve istikrarlı gelir sağlayan bu varlıkların gelecekteki kamu gelirleri bakımından stratejik önemi göz önünde bulundurularak özelleştirmenin ekonomik, mali ve toplumsal sonuçlarının belirlenmesi amacıyla" verilen grup önerisi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

DALGIN: MİLLETİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA YAPILAN ŞEY İMPARATORLUĞUMUZU ÇÖKERTEN VERGİLERİN PEŞİN FİYATA SATILMASINDAN FARKSIZ BİR HAREKET

İYİ Parti'nin önerisinin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Grubu adına konuşan Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, şunları kaydetti:

"Bugün milletimizin öz varlıklarına, çocuklarımızın geleceğine göz diken vahim bir hazırlığı ifşa etmek için huzurunuzdayım. Basına yansıyan haberlere göre Hükûmet vatandaşın dişiyle tırnağıyla, vergisiyle yapılmış, tıkır tıkır işleyen boğaz köprülerini ve otoyolları satmak üzere bir yabancı firmaya yetki vermiş. Bu satış bir mirasyedi hareketidir. Biz bu satışa 'Yok öyle yağma' diyoruz. Niye böyle dediğimizi de madde madde izah edeceğim. Şimdi, birincisi: Bu karşımızdaki bir özelleştirme falan değil, bu bir iltizam, bu bir factoring. Milletin gözünün içine baka baka yapılan şey, imparatorluğumuzu çökerten, vergilerin peşin fiyata satılmasından farksız bir hareket. Bu, gözümüzün içine baka baka yapılan şey, bir tüccarın maddi sıkıntıya düştüğünde gelecekteki peşin alacaklarını bir factoringde kırdırmasından ibaret, vatandaşlarımızın yarınının kırdırılmasına karşıyız.

İkincisi: Bu bir Deli Dumrul düzeni, Deli Dumrul'u biliyorsunuz, geçenden 30 akçe, geçmeyenden döverek 40 akçe alan bir figür. Yapılan şey tam da bu. Neden? Çünkü 'Ben bu köprüyü beğenmedim, yanına bir köprü de ben yapayım' deme hakkı yok vatandaşımızın, mecburen o köprüden geçecek, mecburen o otoyoldan geçecek. Yapılan şey, bir kamu tekelinin bir özel tekele devredilmesi. Biz bu filmi izledik, özel tekelin nasıl çalıştığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? TÜVTÜRK'ten biliyoruz. Neye yaradı? Vatandaş fahiş fiyatlarla belli hizmetleri almaya çalıştı, onu da alamadı, hatta maalesef döve döve öldürülür hâle geldi. Bugün, karşımızdaki tablo çok açık: İstanbul-Ankara Otoyolu 338 TL, benzer uzunluktaki İstanbul-İzmir otoyolu da 2 bin 465 lira. Bu köprü ve otoyollar satılırsa yaşayacağımız şey bu tablonun bir benzeri. Üçüncüsü: Maalesef, zor olanı değil, kolay olanı seçiyorsunuz. Nasıl? Amaç kamuya kaynak yaratmaksa neden kara delikler kapatılmıyor da bal kovanları satılıyor? Mesela milyarlarca lira zarar eden TRT neden hiç radarınıza girmiyor? Mesela milyar dolarlık Varlık Fonu neden hiç radarınıza girmiyor? Mesela ülkemizdeki kredilerin yarısını veren kamu bankalarıyla ilgili neden hiçbir planınız ve tasavvurunuz yok? Çünkü propaganda makinasını durdurmak veyahut da yandaşlara bedava kredi dağıtmak çok rahat bir şey de ondan. O bakımdan köprü ve otoyollara bakmak çok daha kolaycılık."

YANIKÖMEROĞLU: KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ VATANDAŞIN CEBİNDEN ÇIKAN DOĞRUDAN BİR YAŞAM MALİYETİDİR

İYİ Parti önerisini üzerine söz alan CHP İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu da köprüler ve otoyolların özelleştirme konusunun basit bir işletme modeli tartışması olmadığına dikkat çekerek "İki boğaz köprümüz de bu ülkenin mühendislerinin, işçilerinin ve milletimizin vergilerinin eseridir. Bu yapılar yalnızca beton ve çelikten ibaret değil, kamunun egemenlik hakkının, planlama yetkisinin ve ekonomik bağımsızlığının simgeleridir Şimdi iktidara sormak istiyorum: Yıllarca kamu tarafından işletilmiş, maliyetini fazlasıyla çıkarmış, her gün yüz binlerce yurttaşın kullandığı bu yapıları neden özelleştiriyoruz?" diye sordu.

Bu varlıkların kamuya düzenli ve öngörülebilir gelir sağladığını belirterek Yanıkömeroğlu, "Orta vadeli programa göre yirmi beş yıllığına özelleştirilmesi 4 milyar dolar gelir yaratacakmış oysaki zaten bu gelir bugünkü rakamlarla yaklaşık beş yılda elde edilebilmektedir. Biz neden yıllar boyunca elde edeceğimiz gelirlerden vazgeçiyoruz; bunu anlamak gerçekten mümkün değil. Üstelik mesele yalnızca gelir kaybı da değildir; ulaşım bir kamu hizmetidir, köprü ve otoyol ücretleri vatandaşın cebinden çıkan doğrudan bir yaşam maliyetidir. Siz bu alanı kamunun denetiminden çıkarıp kâr odaklı bir yapıya teslim ediyorsunuz. Bu bedeli her gün işe giden işçi, okuluna giden öğrenci, yük taşıyan esnaf ödeyecek yani fatura yine vatandaşa kesilecek" dedi.

OK: ARAŞTIRMA ÖNERGESİ GERÇEK BİR BELİRSİZLİKTEN DEĞİL SİYASİ BİR ALGI ÜRETME ÇABASINDAN DOLAYI TALEP EDİLİYOR

AKP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ise araştırma önergesinin kamu varlıklarının işletme süreçleri üzerinden bir tartışma açmayı hedeflediğini ancak bunun gerçek bir belirsizlikten değil siyasi bir algı üretme çabasından söz edildiğini ifade etti.

Boğaz köprüleri ve otoyolların Türkiye'nin stratejik altyapı yatırımları olduğuna değinen Ok, "Bu yatırımların gelirleri, giderleri, sözleşme hükümleri ve işletme şartları Sayıştay denetimine, ilgili bakanlıkların idari ve mali denetimine, ayrıca kamu mali mevzuatına tabidir. Bu süreçler halihazırda Sayıştay raporlarıyla, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleriyle, ilgili kurumların faaliyet performanslarıyla zaten denetlenmektedir. Dolayısıyla ortada karanlık bir alan söz konusu değildir ancak 'teknik ve sözleşmesel süreçleri araştırma komisyonu' adı altında siyasi tartışma zeminine çekmek yatırım ortamına zarar verir, kamu güvenilirliğini zedeler ve Türkiye'nin uluslararası finansal itibarı üzerinde gereksiz tartışmalar oluşturur" diye konuştu.

Ok'un kürsüdeki konuşması sırasında muhalefet milletvekilleri sıklıkla sözlü tepki göstermesiyle konuşması bölününce Ok, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a yönelik "Bir Grup Başkan Vekilinin bu şekilde kürsüye müdahale etmesi demokrasi adına konuşma özgürlüğü adına utanç vericidir. Sizleri kürsüye saygıya davet ediyorum, millet iradesine saygılı olmaya, terbiyeli davet ediyorum" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine CHP'li Günaydın yerinden, kürsüdeki Ok'a "Utanç verici olan senin orada yalan söylemen" diye cevap verdi.

AVŞAR: YİNE VATANDAŞIN KENDİ CEBİNDEN BECERİKSİZ EKONOMİ YÖNETİMİNİN HESABINI ÖDEYECEĞİ PLANLAR VAR BELLİ Kİ

CHP'nin önerisinin gerekçesini açıklayan CHP Grubu adına konuşan Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar da şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak öncelikle AK Parti'yi tebrik etmek istiyorum. Yine, Cumhuriyet tarihinde bir rekor kırılmış, bu önergeye çalışırken gördük. 2025 yılında 19,7 milyar lirayla en çok özelleştirme tahsilatı kazanan hükûmet oldu cumhuriyet tarihinde. 24'üncü yılda bununla alakalı 24 ayar bir madalya takıyoruz AK Parti'yi; tebrik ediyoruz, kamu mallarını satmaya doyulamamış. Senelerdir sata sata sonunda sıra köprülere, otoyollara da geldi. Yine, vatandaşın kendi cebinden beceriksiz ekonomi yönetiminin hesabını ödeyeceği planlar var belli ki. Tabii, bu planları da vatandaşa anlatmak bizim görevimiz. Son günlerde herkesin sorduğu, iktidar tarafından verilen cevaplarla bir konumuz var, o da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yirmi beş yıllığına özelleştirilmesi için 'BTY Group' adlı yabancı bir şirketin kapısının çalınması, fizibilite istenmesi. Bu da yetmiyor, Karayolları Genel Müdürlüğüne 'Avrupa ve Anadolu Otoyolları gibi yedi otoyolun özelleştirilmesi için de bir çalışma yapın' deniliyor yani bir niyet beyanında bulunuyor."