Köprülü kavşakta 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Yayınlanma: 25.03.2024 - 13:02

Güncelleme: 25.03.2024 - 13:02

Alanya-Antalya D-400 Karayolunda edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Mehmet Arı’nın kullandığı otomobil yavaşladığı sırada aynı istikamette seyir halindeki İlker Kılıçarslan’ın kullandığı tur aracına arkadan çarptı. Murat Uluçay’ın kullandığı hafif ticari araç ise tur aracına arkadan çarptı.

3 araçlı zincirleme kazada hafif ticari aracın sürücüsü Murat Uluçay ve bu araçta yolcu olarak bulunan Aleyna Uluçay yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zincirleme kazanın ardından Sanayi Köprülü Kavşağında Alanya’dan Antalya istikametine trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.