'Kopya Aday' kayıplarda : CHP'li Ahmet Akın'a rakip olan aynı isimdeki bağımsız aday bulunamıyor

Balıkesir’de CHP’li Ahmet Akın’a rakip olan bağımsız aday Ahmet Akın, skandalın ardından işine gitmedi ve telefonlarına yanıt vermedi. Seçim çalışması yapıp yapmayacağı ise bilinmiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 22:09
'Kopya Aday' kayıplarda : CHP'li Ahmet Akın'a rakip olan aynı isimdeki bağımsız aday bulunamıyor
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Balıkesir’de CHP’nin büyükşehir belediye başkan adayı Ahmet Akın’la aynı ad ve soyadı taşıdığı için “kopya aday” yapılan Ahmet Akın kayıplara karıştı.

Cumhuriyet, dün manşetten duyurduğu haberinde adı geçen “kopya aday” Ahmet Akın’ın bilgilerine ulaştı.

Balıkesir merkezde bir lokantada çalışan Akın, dün işe gitmedi. Kendisinin işyerini aradık ve “Bugün işe gelmedi, yarın arayın” yanıtını aldık. Telefonundan da aradığımız Akın, çağrılarımızı yanıtsız bıraktı. Akın’ın hem lokantada çalışıp hem de propaganda çalışması yapıp yapamayacağı bilinmiyor.

 


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