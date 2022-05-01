Koramaz Vadisi araç trafiğine kapatıldı

01 Mayıs 2022 Pazar, 17:14

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın büyük önem verdiği ve gayretleri ile UNESCO’nun geçici dünya mirası listesine giren Koramaz Vadisi yerli yabancı pek çok doğaseverin akınına uğruyor.

YAYALARIN KULLANIMINA AÇILDI

Büyükşehir Belediyesi, Koramaz Vadisi’nde yeni bir uygulamaya giderek, vadiyi araç trafiğine kapattı. Vadiyi gezmeye gelen ziyaretçilerin ve mahalle sakinlerinin talepleri üzerine başlatılan uygulama çerçevesinde vadi yayalara açık hale getirildi.

Vadi giriş ve çıkışlarının trafiğe kapatılmasının yanında vadi sakinlerinin bağ ve bahçelerinde tarım yaparken mağdur olmaması için mahalle içerisinden araçla vadiye giriş çıkışları, mahallenin mülki idare sınırlarında, serbest tutuldu.

Bu uygulama ile vadinin doğal güzelliklerinin korunması amaçlanıyor