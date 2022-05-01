Koramaz Vadisi araç trafiğine kapatıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan doğa harikası Koramaz Vadisi’nde yeni bir uygulama başlattı. Güzelliği ile doğaseverlerin ilgi odağı olan Koramaz Vadisi bu güzelliğinin korunması amacıyla araç trafiğine kapatıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın büyük önem verdiği ve gayretleri ile UNESCO’nun geçici dünya mirası listesine giren Koramaz Vadisi yerli yabancı pek çok doğaseverin akınına uğruyor.
YAYALARIN KULLANIMINA AÇILDI
Büyükşehir Belediyesi, Koramaz Vadisi’nde yeni bir uygulamaya giderek, vadiyi araç trafiğine kapattı. Vadiyi gezmeye gelen ziyaretçilerin ve mahalle sakinlerinin talepleri üzerine başlatılan uygulama çerçevesinde vadi yayalara açık hale getirildi.
Vadi giriş ve çıkışlarının trafiğe kapatılmasının yanında vadi sakinlerinin bağ ve bahçelerinde tarım yaparken mağdur olmaması için mahalle içerisinden araçla vadiye giriş çıkışları, mahallenin mülki idare sınırlarında, serbest tutuldu.
Bu uygulama ile vadinin doğal güzelliklerinin korunması amaçlanıyor
Video Haberler
- Yolcu treninin çarptığı traktör sürücüsü öldü
- 'Gidin evinizde oynayın'
- Bu çiçeği koparmanın cezası 110 bin TL
- Gaziantep'te 111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Bayram tatili kabus oldu: Otomobil yan yattı, 4 yaralı
- polis memuru hayatını kaybetti
- Maltepe'de 1 Mayıs için toplanmalar başladı
- Yurttaş, bayram öncesi 'ucuz' baklava kuyruğunda!
- Gezi Davası tutukluları cezaevinden seslendi
- Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Dikkat çeken 'Merkez Bankası' iddiası
- Bordo mavili taraftarlarca yuhalandı
- Fenerbahçe: 'Savcılar göreve!'
- 'Dangalak' demişti: Sert açıklama geldi
- Erdoğan’ın dağıtacağı oyuncakları çaldılar
- Yasaklar altında 1 Mayıs...
- Yeni Covid-19 dalgası geliyor!
- THY uçağı acil iniş yaptı!
- Ekrem İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert yanıt
- Bedelli askerlikte değişiklik!