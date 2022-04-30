İstanbul'da yoksulluk manzarası: Ücretsiz ayakkabı için metrelerce kuyruk oluştu

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ayakkabı dağıtıldı. Dağıtımın yapıldığı depo önünde metrelerce kuyruk oluştu. Görüntüler yaşanan yoksulluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

DHA
30 Nisan 2022 Cumartesi, 16:27
İstanbul'da yoksulluk manzarası: Ücretsiz ayakkabı için metrelerce kuyruk oluştu
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İstanbul'da bir kişi, yaklaşık 5 bin çift ayakkabıyı ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Ücretsiz dağıtılan ayakkabıları almak isteyen yüzlerce ihtiyaç sahibi, dağıtımın yapıldığı depo önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

 

Sultangazi Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir ayakkabı imalathanesi bugün saat 13.00 sıralarında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ayakkabı dağıttı.

Ücretsiz ayakkabı dağıtılacağını duyan çok sayıda kişi, depo önünde toplanarak metrelerce kuyruk oluşturdu.


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