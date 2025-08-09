Kore’de Türk diplomat içkiliyken kaza yapıp kaçtı: ‘AKP döneminde diplomat kalitesi azaldı’

Güney Kore basınının aktardığına göre Türkiye’nin Seul Büyükelçiliğinde Birinci Müsteşar olan Sezai Tolga Şimşir, 3 Ağustos gecesi arabasıyla bir taksiye çarptı. Şimşir bunun ardından olay yerinden kaçarken, taksi şoförü onu takip etti. Şimşir’in kendisini takip eden taksi şoförünü darp ettiği ve elindeki telefonu almak istediği kameralara yansıdı.

Taksi şoförünün olayı polise bildirmesi üzerine Şimşir’in Türk diplomat olduğu ortaya çıktı. Polise diplomat kimliğini gösteren Şimşir, ‘diplomatik dokunulmazlık’ gerekçesiyle alkol testini reddetti. Şimşir, polise, iki kadeh şarap ve yarım bardak viski içtiğini itiraf etti.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Dışişleri kaynakları, “Konu Bakanlığımızın bilgisine gelir gelmez gerekli idari tedbirler ivedilikle alınmıştır” diyerek olayı doğruladı.

‘DİPLOMAT KALİTESİ DÜŞTÜ’

Geçtiğimiz haftalarda da Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliğinde bir çalışan, plajda 13 yaşındaki kızların görüntülerini çektiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Dışişleri Bakanlığı personelinin son dönemde dahil olduğu bu tip olaylar, Türkiye’nin dışişleri kadrosunun tartışmaya açılmasına neden oldu.

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Cumhuriyet’e konuşarak, AKP döneminde diplomat kalitesinin düştüğüne yönelik eleştirilere katıldığını söyledi.

‘MESLEKTEN MENE KADAR GİDEBİLİR’

İlk olarak Güney Kore’deki olayı değerlendiren Özülker, “Yurt dışına dokunulmazlıklarınızla birlikte tayin edildiğiniz andan itibaren kendi ülkenizin prestijini koruma mecburiyetinde olursunuz. Ben büyükelçiyken, herhangi biri çok fazla içki içtiğinde ve böyle bir kaza meydana geldiğinde, ‘Git ver hesabını’ derdim. O suçu işlemişseniz, bununla ilgili olarak kendi ülkeniz sizi cezalandırır, sizi geri çeker. Çok vahim bir durum varsa meslekten men bile edilebilirsiniz” sözlerini kullandı.

‘LİYAKATLİ İNSAN SAYISI ÇOK AZ’

Özülker, geçmişte Dışişleri’ne diplomat alınırken, en az iki dil bilme, uluslararası bir konu ile ilgili ciddi bir sınav verme ve MİT ile İçişleri’nin sorgulamalarından geçme koşullarını anımsatarak, “Bugünkü koşullarda bu bitti. Bu kadar ciddi bir şekilde sınav yapıp, ehil olduğunu doğrudan doğruya en üst düzeyde kanıtlamak geride kaldı. Lalettayin alındı memurlar. Mesela bir dönem 600 tane FETÖ’cü alındı. Bunlar hiçbir iş yapmazlar, diğer insanların üzerine iş yıkarlardı. Daha sonra hepsi meslekten atıldı. Yalnızca biri mahkemeye gitti, diğerleri ağzını bile açmadı. 600 tane FETÖ’cü bütün evraklara ulaşabilecek şekilde yıllarca orada oturdu” dedi.

Tüm bu gerekçelerle AKP döneminde diplomat kalitesinin azaldığını ifade eden Özülker, “Bugün kimin ne yaptığı ve ne yapmadığı çok açık. Eğer bir arkanız varsa hiçbir sorununuz yok. Bugün Dışişleri’nde gerçek anlamda liyakati olan ve o koltuğu, yapmış olduğu görevi doldurabilecek nitelikte insan sayısı çok az” açıklamasında bulundu.