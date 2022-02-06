Tuğba Büyüküstün'ün dedesi Kore Gazisi Ali Büyüküstün yaşamını yitirdi

Oyuncu Tuğba Büyüküstün'ün dedesi Kore Gazisi Ali Büyüküstün yaşamını yitirdi. Kore Gazisi, Değirmendere Garipler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2022 Pazar, 15:48
Tuğba Büyüküstün'ün dedesi Kore Gazisi Ali Büyüküstün yaşamını yitirdi
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere'de yaşayan Kore gazilerinden Ali Büyüküstün 93 yaşında yaşamını yitirdi. Gölcüklü dört Kore gazisinden birisi olan  Ali Büyüküstün ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’ün dedesi, Salih Serdar Büyüküstün’ün babasıydı. 

Ali Büyüküstün, Değirmendere Merkez Camiinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Tuba Büyüküstün’de cenaze törenine katılanlar arasındaydı. Kore Gazisi Ali Büyüküstün, Değirmendere Garipler Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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