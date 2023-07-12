Körfez, Mısır ve Rusya politikalarının ardından Erdoğan yüzünü yeniden AB’ye dönüyor: ‘hayali’ sevindirdi

Yayınlanma: 12.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.07.2023 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç’in NATO üyeliğine evet demesi karşılığında Türkiye’nin AB üyeliğinin önünün açılmasını istemesi iş dünyasında temkinli bir sevinçle karşılandı. Yatırım ve ihracatta Türkiye’nin en önemli pazarı olan AB ile ilişkilerin düzelmesinin ekonomiyi canlandıracağını belirten iş insanları, ekonomiden siyasete bir dizi reformun başlatılmasını istiyor. İş dünyasının ilk gündeminde ise Gümrük Birliği’nin revizyonu ve vize muafiyeti var.

Ekonomide ciddi bir kriz yaşayan hükümet, boşalan devlet kasası nedeniyle yeni ekonomi politikalarına yeni dış politikayı da ekledi. Ters düştüğü Birleşik Arap Emirliği, Mısır, Suudi Arabistan gibi Körfez ülkeleriyle görüşmeleri hızlandıran AKP, şimdi de yönünü Batı’ya çevirdi.

Tüm bu gelişmelerin ışığında iş dünyasını en çok heyecanlandıran ise AB ile ilişkilerin yeniden yumuşama ve üyelik sürecinin yeniden başlama ihtimali oldu.

FİNANSAL KRİZİ ÇÖZERİZ

Bir süredir AB ile ilişkilerin ısınması için Brüksel’de görüşmeler sürdüren iş dünyası örgütleri arasında yer alan Türk Girişim ve İşdünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez, “AB’ye tam üye olmuş bir Türkiye hayalimiz var” dedi ve şu bilgileri verdi: “Haziran ayı sonunda da Brüksel’de bir dizi temasta bulunmuştuk. Çünkü tüm Avrupa için kritik olan bu dönemde Türk vatandaşlarının AB ülkelerine vize başvurularının endişe verici şekilde artan reddedilme oranı, akademik ve sivil toplum etkileşimini de engelliyor. AB-Türkiye ilişkilerinin son dönemde sığınmacı konusuna kilitlenmesi, bölgenin, kıtanın istediği ekonomik ve siyasi bir çekim merkezi olmasını da engelliyor. Ayrıca AB ile ilişkiler aynı zamanda dünya ile ilişkiler ve makroekonomik istikrar için çıpa.”

Geçen hafta Brüksel’de temaslarda bulunduklarını söyleyen İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise iktidarın AB ile ilişkiler konusunda tecrübesi olduğunu hatırlattı. Türkiye’nin yabancı sermaye çekmesi gerektiğini vurgulayan Zeytinoğlu, “Borsaya giren paradan bahsetmiyorum direkt yatırım olmalı. Bunun için de kişisel hürriyetler başta olmak üzere bir dizi reform yapılmalı. AB de bize şans vermeli 24’üncü fasıl açılsın ve hangi reformlar isteniyorsa konuşulsun” dedi.

İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel ise gümrük birliğinde güncellemenin şart olduğunu belirterek “Yeni bir fasıl açılması reel sektöre can simidi olur. Özellikle seçim dönemiyle birlikte Avrupa’daki iş ortaklarımızın güveni iyice zedelendi. Yıllardır vadeli çalıştığımız ortaklarımız peşin çalışmaya başlamanın yanı sıra bizden ön ödeme bile almaya başlamışlardı” dedi. Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Alican Duran ise “Avrupa ihracatın yanı sıra içinde bulunduğumuz finansal krizden çıkışın da anahtarıdır. Çünkü orada uzun vadeli, ucuz krediler var hâlâ” diye konuştu.