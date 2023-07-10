Korhan Berzeg'den 24 gündür haber yok: Ekipler bu kez o bölgelere yoğunlaştı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg’i (83) arama çalışmaları 24’üncü günde de devam etti.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 11:45
Korhan Berzeg'den 24 gündür haber yok: Ekipler bu kez o bölgelere yoğunlaştı
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Arama çalışmalarının 24’üncü gününde ekipler, bölgedeki su kuyularını tamamen kontrol ederek herhangi bir ize rastlayamadı. Dere yataklarına yoğunlaşan ekipler, ellerindeki demir çubuklar ile dere yataklarında arama çalışmaları yürüttü.

Dere yataklarında ve kırsal alandaki çalışmalara JAK ve JÖAK ve Komando tim ekibi katıldı.

Ekipler, Armutlu Mahallesi kırsalında bulunan 10 açık su kuyusu ve Gönen Çayı başta olmak üzere bölgedeki akarsu çevrelerinde arama çalışmalarına devam ederek her geçen gün alanı genişletmeye devam ediyor.

70 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Ekiplerin 10 açık su kuyusu, dere yatağı ve akarsu çevrelerinde yaptığı arama çalışmalarından herhangi bir sonuç alınamadı. Kırsal alanda, 70 kişilik bir ekip ile arama kurtarma çalışmaları her geçen gün genişletilerek sürüyor.


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