Korhan Berzeg'in kemikleri, toprağa verilmek üzere Gönen'e getirildi

Yayınlanma: 23.05.2024 - 10:03

Güncelleme: 23.05.2024 - 10:03

ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalıştıktan sonra emekli olup İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 yılının mayıs ayında, İngiliz eşi Angela Berzeg ile birlikte, memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine tatile geldi.

17 Haziran günü, özel eğitim alan Doberman cinsi köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg'e ulaşılamadı. Berzeg geri dönmeyince eşi Angela Berzeg jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Toplam 325 kilometrelik alanda havadan ve karadan yapılan aramalarda Berzeg'e ulaşılamadı.

Korhan Berzeg'e dair 312 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı. Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan'da yazlık evin olduğu Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Gülay'ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle dere kenarına gittiği öğrenildi. Olay yeri incelemesinde; paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul FMavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, 1 adet 100 TL, 1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlara ulaşıldı. Bulunan kıyafet, malzemeler ve kemikler incelenmek üzere toplandı.

KEMİK PARÇALARI BERZEG'E AİT ÇIKTI

Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti. Devam eden arama çalışmaları kapsamında, Korhan Berzege'e ait olduğu belirlenen kafatası ile bazı kemiklere de ulaşıldı. Toplam 12 parçadan oluşan tüm kemik parçalarının Berzeg'e ait olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda, Berzeg'in ölüm nedenin tespit edilmesi için kemik parçaları üzerinde yapılan incelemede sonuç çıkmadı. Üzerinde doku bulunmayan kemiklerden ölüm nedenin belirlenemediği bildirildi.

Korhan Berzeg'in İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bulunan kemikleri, Gönen'den giden jandarma tarafından teslim alındı. Kemikler, Gönen'e getirilip Cumhuriyet Savcılğı'na teslim edildi. Adli emanette bekletilen kemikler, pazartesi günü yapılacak cenaze törenine katılmak üzere cumartesi ilçeye gelmesi beklenen Korhan Berzeg'in eşi ve kızlarına imza karşılığı teslim edilecek.

KEMİKLERİ, BABASININ MEZARININ YANINDA TOPRAĞA VERİLECEK

Bu arada Korhan Berzeg'in kemikleri, Iğdır'da Eczası Yüzbaşı olarak görev yaparken birliğinde hayatını kaybettikten sonra burada toprağa verilip, kabrinin üzerinden yol geçince çıkartılan kemikleri Gönen'e getirilip Armutlu Mahallesi'ne defnedilen babası Muhsin Berzeg'in yanında, pazartesi günü öğlen kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Törene, Berzeg'in eşi, kızı ve arkadaşlarının katılması bekleniyor.