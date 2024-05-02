Korhan Berzeg’in ölümünde korkunç ihtimal!

Kaybolduktan yaklaşık bir sene sonra kemikleri bulunan ekonomist Korhan Berzeg’in ölümünde sırtlan saldırısı ihtimali öne çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:36
Korhan Berzeg’in ölümünde korkunç ihtimal!
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Balıkesir’in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki evinden 17 Haziran 2023’te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği ‘Tina’ ile dışarı çıkan Berzeg’den o günden beri haber alınamıyordu. 

Tina bulunsa da aylardır süren arama çalışmasında Berzeg’e ulaşılamıyordu. Sonunda önceki hafta Berzeg’in kemiklerine ulaşıldı.

NTV’nin haberine göre Berzeg’in kemiklerine daha önce dokuz kez taranan alanda ulaşıldı. Kesin ölüm nedeni adli tıp raporuyla netleşecek. 

Ancak Berzeg’in ölüm nedenine ilişkin son iddia sırtlan saldırısı. Bölgenin sırtlanların üreme alanı olması, bu ihtimalin gündeme gelmesine neden oldu.


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