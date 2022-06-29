Korku dolu anlar: Esenyurt'ta 'kimyasal madde' dolu tank devrildi

İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir farikada kimyasal madde dolu olan tank devrildi. Tankın devrilmesiyle çevreye yayılan kimyasal madde kokusu korku dolu anlar yaşattı. Kokudan etkilen bir itfaiye eri ise sağlık ekipleri tarafından ambulansta ayakta tedavi edildi.

İHA
29 Haziran 2022 Çarşamba, 09:24
Korku dolu anlar: Esenyurt'ta 'kimyasal madde' dolu tank devrildi
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Esenyurt Osmangazi Mahallesi 3143 Sokak’ta, fabrika içinde kimyasal maddeyle dolu olan bir tank henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Tankın devrilmesi ile çevreye yoğun bir kimyasal koku yayıldı.

Kokudan rahatsız olan yurttaşlar durumu itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, özel kıyafetli AFAD ekipleri fabrika içine girerek etrafa saçılan kimyasal maddede ölçüm yaptı. Kokudan etkilenen bir itfaiye eri ise ambulansta ayakta tedavi edildi.

Sağlık ekipleri ise her ihtimale karşı olay yerinde hazırda bekledi. Polis ekiplerinin fabrika çevresinde güvenlik önlemleri devam ediyor.


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