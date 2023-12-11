Korku dolu anlar: Parkın ortasında silahla rehin aldı!

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bankta oturdukları esnada kız arkadaşını silahla rehin alan şahıs çevreye korku saçtı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede şahıs, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 17:08
Korku dolu anlar: Parkın ortasında silahla rehin aldı!
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Karasu’nun İncilli Mahallesi 620. Sokak üzerindeki parkta meydana gelen olayda, Z.K isimli şahıs, bankta oturdukları esnada kız arkadaşı T.S’yi silahla rehin aldı. 

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde çevreye korku saçan şahsı ikna ederek gözaltına aldı. 

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.


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