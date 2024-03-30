Korkuluk demirine sıkışan köpek kurtarıldı
Manisa’nın Salihli ilçesinde bir bahçenin demir korkuluklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Manisa'da Beşeylül Mahallesi 536 sokakta bulunan bir bahçenin demir korkuluklarına köpeğin gövdesi sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar köpeği kendi imkanlarıyla kurtaramayınca, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli Amirliği ekipleri, sıkışan köpeği kurtardı.
Herhangi bir yaralanması bulunmayan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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