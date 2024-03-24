Giresun'da sahilde köpekler ölü bulunmuştu... Suç duyurusunda bulundular

Yayınlanma: 24.03.2024 - 10:14

Güncelleme: 24.03.2024 - 10:14

Giresun'un Bulancak-Piraziz ilçeleri sınırında 10 Mart 2024 tarihinde, sahil boyunca çeşitli noktalarda yurttaşlar tarafından tespit edilen en az 18 ölü köpeğin, Bulancak Belediyesi'ne ait iş makineleriyle kum ve çakıl yığıntısının altına gizlendiği ortaya çıktı.

Bu olay, Haykonfed Karadeniz Bölge Temsilciliği ve Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi'nin öncülüğünde yapılan araştırmalarla gün yüzüne çıktı.

17 Mart 2024 tarihinde sahilde yapılan olay yeri incelemesinde, çok sayıda ölü köpek ve çuval içinde sahile vurmuş bir ölü buzağı tespit edildi. Hayvan hakları savunucuları, Bulancak Belediyesi'nin bu vahşi olayla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapmaması ve gerekli adımları atmaması üzerine harekete geçti.

"HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK"

Haykonfed Karadeniz Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir, sahilde yaptığı katliama dair açıklamada şunları söyledi:

"Biz haberdar olduktan sonra Tarım İlçe Müdürlüğü'ne geliyoruz. 4-5 gündür bu konuda haberleri olmadığını, kendilerine bilgi gelmediğini söylüyorlar. Belediye ilk iş olarak Tarım İlçe Müdürlüğü'ne haber vermesi, müdürlükte görev yapan veteriner hekimlerinin de ölen canlarımızın neden öldüğünü araştırması gerekirdi. Maalesef Bulancak Belediyesi böyle bir çalışma yapmamış. Bizler, soruşturma açılması için Tarım İlçe Müdürlüğü'ne ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçemizi ve ölen hayvanların resimlerini verdik. Böylece hukuki süreci başlattık ve bunun takipçisi olacağız. Katiller ortaya çıkartılana kadar önümüzdeki Cumartesi günü, hatta her Cumartesi günü olmak üzere, her geçen gün sayımız artarak burada adalet bekleyişi yapacağız, adalet nöbeti tutacağız. Ta ki bu katiller bulunacak, cezasını alacağız ve biz de ondan sonra buradan ayrılacağız. Cumhuriyet Başsavcılığı gelene kadar kimsenin, belediyenin buraya dokunmaması gerekir; hatta sahilinin tamamının taratılması lazım. Biz bugün geldiğimizde yüzeyde 4-5 tane daha görüyorsak, bizler burada onlarca hayvan olduğuna inanıyoruz."

Hayvan hakları savunucuları, Bulancak İlçe Tarım Müdürlüğü'nün zamanında Savcılığa dilekçeyi ulaştırmamasını suistimal olarak değerlendirirken, yaşanan bu vahşetin sorumlularının bulunması için CİMER'e şikayette bulunulmasını ve sosyal medyada olayın paylaşılmasını istediler.

Bulancak Belediyesi, Giresun Valiliği ve diğer ilgili kurumlar, olayla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, toplumun büyük bir tepkiyle karşıladığı bu olayın aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması için sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.